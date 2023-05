Real Madrid bate Barça com caboverdiano Edy Tavares imperial e está na final da Euroliga

O Real Madrid, com o gigante caboverdiano Walter 'Edy' Tavares imperial nas imediações do cesto, venceu esta sexta-feira o rival FC Barcelona por 78-66, marcando encontro com o Olympiacos na final da Euroliga de basquetebol, em Kaunas, na Lituânia.

No segundo jogo da final four, os merengues chegaram ao intervalo a perder por seis pontos (36-42), mas dominaram por completo a segunda parte, que arrancaram com um parcial de 18-5 e ganharam por 42-24. Tavares foi determinante no triunfo, ao somar 20 pontos, 15 ressaltos e quatro desarmes de lançamento, com sete em nove nos tiros de dois pontos (77,8%) e seis em nove nos lances livres (66,7%), em 33.10 minutos.

O internacional caboverdiano brilhou no ataque e também na defesa, onde foi intimidador, como mostram os números dos seus adversários no jogo interior: o turco Sertac Sunli não marcou qualquer ponto e saiu com cinco faltas, enquanto o checo Jan Vesely ficou-se pelos quatro pontos e outras tantas faltas.

Além de Tavares, destaque no Real Madrid para o veterano base Sergio Rodríguez, que assinou um 'tratado' de bem jogar no período final, para acabar com 12 pontos e cinco assistências, em apenas 15.22 minutos. Entrou, resolveu e voltou a sentar-se.

O croata Mario Hezonja, com 14 pontos e nove ressaltos, e o norte-americano Nigel Williams-Goss, com 10 pontos, também tiveram nota positiva, tal como Sergio Llull, que marcou cinco e passou a ser o melhor marcador da história das final four.

No FC Barcelona, o melhor foi Álex Abrines, com 16 pontos, secundado pelo argentino Nicolás Laprovittola, com 12, o eslovaco Kyle Kuric, com 11, e o checo Tomas Satoransky, com sete e 11 ressaltos, enquanto Nikola Mirotic foi uma deceção, com apenas três pontos, todos no último período, em 28.18 minutos.

Os merengues vão agora em busca do seu 11.º título europeu, na 20.ª final, defrontando no domingo um Olympiacos (76-62 ao Mónaco) que procura o quarto, na nona presença no jogo decisivo. As duas equipas já se encontraram em três finais, com os madrilenos a imporem-se em 1994/95 (73-61) e em 2014/15 (78-59), nas duas ocasiões em Espanha, e os helénicos a triunfarem em 2012/13 (100-88), numa final four disputada em Londres.