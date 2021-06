'Roubalheira' e 'vergonha': FC Porto inconformado com arbitragem na final de basquetebol

O FC Porto deu esta manhã continuidade às críticas à arbitragem do jogo de basquetebol que ontem deu o título nacional ao Sporting. No 'Dragões Diário', a newsletter do clube portista, fala-se em "erros de óbvios", cometidos sempre "para o mesmo lado"





Eis o que os dragões escreveram na sua newsletter:"Bem mais difícil, se não mesmo impossível, é o FC Porto vencer títulos quando os erros de arbitragem são claros, óbvios e cometidos sistematicamente para o mesmo lado. Foi o que aconteceu ontem, na negra do campeonato de basquetebol, entregue ao Sporting no último segundo do jogo. Vítor Hugo, diretor da modalidade, não tem dúvidas sobre o que se passou: 'Foi das maiores roubalheiras a que assisti. Uma roubalheira monumental'."Moncho López também assinalou o 'critério desigual durante todo o jogo', que o levou a 'pensar que foi intencional'. O treinador destacou que o FC Porto, a quem muitos prognosticavam uma derrota por 3-0 nesta final, discutiu o título 'até ao último segundo do último jogo', e só não o venceu por causa de acontecimentos que estiveram ao nível de 'campeonatos de terceiro mundo'.Não admira, por isso, que também o capitão Miguel Queiroz, reconhecido por todos como um exemplo de desportivismo e tranquilidade, não tenha conseguido calar a indignação perante 'a maior vergonha' que já viu, que o deixou a ele e aos colegas 'completamente desolados'. Em poucas palavras, o que se passou foi muito simples: 'Gozaram connosco'."