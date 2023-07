Rúben Prey é estrela na Seleção

Rúben Prey, dos espanhóis do Joventut Badalona, é a maior estrela da Seleção, que compete no Europeu sub-18 (Divisão B), em Matosinhos, entre hoje e dia 30. Nathan Noronha (Archbishop Mitty HS) e Iago Stanback (Palmetto Ridge HS), ambos a jogar nos EUA, também foram eleitos para a convocatória final do selecionador João Tiago Silva, que chamou 12 jogadores, com o objetivo de subir à Divisão A.





Completam a lista Tiago Filipe, Jhonathan Andrade e Pedro Lopes (Benfica), Salvador Gomes e Dinis Cherepenko (Sporting), Pedro Machado e Pedro Santos (FC Porto), Salvador Victo (Imortal) e Miguel Peixoto (BC Barcelos). A Seleção estreia-se amanhã (20h30) no Centro de Desportos e Congressos frente à Letónia. O Grupo D tem ainda Bulgária, Bélgica e Suíça.