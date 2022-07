Rússia leva basquetebolista norte-americana a julgamento por tráfico de droga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O julgamento da basquetebolista norte-americana Brittney Griner, que atua nos russos do Ekaterinburg, começou esta sexta-feira num tribunal em Moscovo, com a atleta bicampeã olímpica e mundial a ser acusada de tráfico de droga.

Depois de quatro meses e meio de prisão preventiva, a atleta de 31 anos chegou à audiência vestindo uma camisa com o rosto do lendário guitarrista Jimi Hendrix, relatou a agência de notícias espanhola Efe.

A norte-americana, de 2,06 metros, entrou no tribunal algemada, e com poucas probabilidades de ser absolvida, já que, segundo a Efe, menos de 1% das decisões judiciais na Rússia são de absolvição, com Griner a poder enfrentar uma pena até dez anos de prisão.