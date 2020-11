Sasa Borovnjak chamado à Seleção após José Barbosa testar positivo à Covid-19

A Seleção Nacional de basquetebol sofreu esta terça-feira um revés, com a dispensa de José Barbosa por ter testado positivo à Covid-19. Em comunicado, a Federação (FPB) refere que o base da Oliveirense "encontra-se bem, assintomático e em isolamento, num caso que está a ser acompanhado pelo corpo clínico da FPB".





Entretanto, a FPB anunciou a chamada de Sasa Borovnjak aos trabalhos da Seleção, estando "disponível para ocupar a vaga de naturalizado deixada em aberto nas escolhas do selecionador nacional, Mário Gomes".O poste de 31 anos, que atua no Palencia Basket e nas 4 épocas anteriores representou o FC Porto, não escondeu o orgulho que sente em ser português. "Portugal é um país muito importante para mim, estive lá muitos anos, tenho boas memórias e levo comigo pessoas muito boas. É uma honra para mim ter obtido a nacionalidade portuguesa", afirmou, em declarações ao clube espanhol.A Seleção iniciou esta terça-feira, em Matosinhos, o estágio de preparação para a pré-qualificação do Mundial'2023. Portugal defronta Chipre, no dia 26, para, dois dias depois, medir forças com a Albânia.