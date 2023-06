Seleção feminina de basquetebol de 3x3 com dois triunfos na Europe Cup

A seleção portuguesa feminina de basquetebol de 3x3 conseguiu hoje duas vitórias na fase de grupos de qualificação para a Europe Cup, que está a decorrer em Bratislava, na Eslováquia.Portugal superou a Áustria por 15-11, com seis pontos de Márcia Robalo e Emília Ferreira e, depois, bateu a Grécia por 21-7, com sete pontos de Laura Ferreira e seis de Joana Soeiro e Márcia Robalo.

No domingo, o conjunto das 'quinas' fecha a fase de grupos defrontando a Eslováquia e a Polónia.

Ao contrário da seleção feminina, a formação masculina está fora da competição, depois de derrotas com a Polónia, por 21-19, e com a anfitriã Eslováquia, por 21-17, em dois jogos em que Nuno Oliveira foi o melhor marcador luso, com oito e sete pontos, respetivamente.

Portugal, que também contou com Arnette Hallman, Nuno Sá e Gonçalo Delgado, acabou no terceiro lugar do Grupo C.