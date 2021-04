Shakir Smith: «Tínhamos um sonho e trabalhámos para o alcançar»

Figura de destaque do triunfo do Sporting sobre o Imortal, Shakir Smith considerou que não houve segredos para a vitória leonina, tendo a conquista sido resultado do trabalho dos jogadores.



"Mantivemo-nos unidos e temos treinado forte ao longo do ano. Fazemos com que todos os companheiros melhorem, seguimos o plano de jogo e acabámos por ser bem sucedidos. Tem sido um ano longo, mas tínhamos um sonho e trabalhámos para o alcançar. Não houve um segredo, é apenas resultado do nosso trabalho", referiu o jogador, que perspetivou ainda o que falta jogar da temporada: "Vamos continuar a trabalhar. Ficámos em 1º lugar na primeira fase e queremos aproveitar o fator casa. Esperamos conseguir mais vitórias como esta".