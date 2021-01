«Sou jogador de basquetebol, tenho 27 anos e sou gay»: suíço divulga carta para acabar com sofrimento

O suíço Marco Lehmann, jogador profissional de 3x3, admitiu numa carta aberta publicada pelo 'Player's Voice' que é homossexual. "Chamo-me Marco Lehmann, tenho 27 anos, sou jogador profissional de basquetebol de 3x3 e decidi que não vou esperar pela retirada para anunciar que sou gay", escreveu.





A decisão não foi fácil, mas o jogador diz que quer levar uma vida normal. "Isto é para todas as pessoas que querem deixar de ter uma vida dupla, para os que vivem num sistema em que não existem. Isto é para as futuras gerações, para que possam viver e desfrutar de uma vida desportiva sem terem de se esconder. Não vou mentir, isto é para mim também, para viver sem este peso", escreveu.Marco diz "não era feliz", embora profissionalmente as coisas até lhe correrem bem. "Cada semana, sempre que o meu namorado me levava ao aeroporto, passava de um homem gay feliz e numa relação a um atleta profissional sem emoções, que não queria falar da sua vida pessoal."E prosseguiu, contando que em 2019 passou por um mau momento. "Caí no fundo. Comecei a jogar, a ter suores frios... E para quê? Sinplesmente a pensar no próximo treino. Não aguentava o pensamento de ter de mudar a minha personalidade mais uma vez.""Ser gay no desporto parece ser tabú. Há que parar com isto já. Há jogadores jovens que deixam o desporto coletivo quando descobrem que são gays", lamentou.