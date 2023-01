Sporting anuncia Tevin Mack: «Quero conquistar campeonatos»

O Sporting anunciou a contratação de Tevin Mack, extremo de 25 anos e 1,98m, que chega a Alvalade após a saída de DJ Fenner. "O que me fez vir para o Sporting foi a oportunidade de representar um clube de prestígio. É a minha primeira vez em Portugal e quero ganhar experiência ao conquistar campeonatos por uma boa equipa. É isso que espero. Sou um jogador que trabalha sempre no duro e faz tudo o que for preciso para ganhar. Tanto posso tentar pontuar como defender nos dois lados do campo e ainda ganhar ressaltos", descreveu o novo jogador às ordens do técnico Pedro Nuno, que vai utilizar o número 1, em declarações ao site dos leões.Tevin Mack tem passagens pelos Texas Longhorns, Alabama Crimson Tide e Clemson Tigers, da liga universitária norte-americana, no KB Prishtina do Kosovo, e nos italianos do Orlandina Basket.