Sporting apurado na FIBA Europe Cup

O Sporting foi esta quarta-feira ganhar (75-68), na Bélgica, ao Belfius Mons-Hainaut e garantiu a qualificação para a próxima fase da FIBA Europe Cup, cumprida a 5.ª e penúltima jornada do Grupo F.Os leões comandam isolados a série com 9 pontos e têm o primeiro lugar garantido, quando falta disputar apenas uma ronda, frente ao Ionikos, na Grécia, no dia 17 de novembro.Quanto à partida na Arena de Mons, o primeiro período foi equilibrado (16-16), mas depois os leões dispararam no marcador e chegaram na frente ao intervalo (38-32), fruto da boa eficácia do seu tiro exterior (50%), onde Diogo Ventura brilhou com dois triplos em dois lançamentos (100%), e da boa atuação defensiva.Joshua Patton (11 pontos), Micah Downs (8) e Josh Martin (8) também se destacaram pelo Sporting nesta fase do jogo, em que o treinador Luís Magalhães foi obrigado a intervir através da aparelhagem sonora do pavilhão para acalmar a exaltação dos adeptos dos campeões nacionais.Na segunda parte, nada se alterou em relação ao desenrolar do jogo, com o Sporting a controlar o ritmo e sempre distante no marcador, depois de dominar (20-13) também o terceiro período.Nas contas finais, Joshua Patton (21p, 7r, 2a, 2rb) acabou como MVP, bem secundado por Micah Downs (13p, 6a, 2r) e Tanner Omlid (12p, 5r, 1rb), em noite muito apagada de Travante Williams (6p, 4 rb, 2r, 2a).O Sporting será cabeça-de-série no Grupo K, uma das quatro séries, com quatro equipas cada, sendo que as duas primeiras qualificam-se para os quartos-de-final.No Grupo C, os checos do Opava bateram (88-72) esta quarta-feira os holandeses do Den Bosch, pelo que o Benfica pode carimbar já esta quinta-feira (14h30) o apuramento, desde que ganhe na Rússia ao Parma.Quanto ao Grupo H, o Légia Varsóvia venceu (75-68) esta quarta-feira o Szolnok na Hungria e garantiu o 1.º lugar. Na última jornada, o FC Porto precisa vencer na receção à turma da Polónia para passar.