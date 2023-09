Sporting bate FC Porto e conquista Torneio Cidade Viana do Castelo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting venceu (100-93) ontem o FC Porto na final do Torneio Cidade Viana do Castelo e conquistou a prova de preparação para a próxima temporada. Já o V. Guimarães superou (81-62) o Esqueira e acabou no 3.º lugar.

No clássico de pré-época, os leões entraram fortes e dominaram o 1.º parcial (36-21), sofrendo forte reação dos dragões no 2.º (21-31), mas mesmo assim saíram na frente ao intervalo (57-52). A segunda parte manteve-se equilibrada, mas o Sporting foi mais feliz, com Eddie Ekiyor (21 pontos), Ken Horton (18), Ron Curry (16), Litos Cardoso (13), Marcus LoVett Jr. (12) e Mike Moore (11) em plano de destaque.