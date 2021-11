Sporting cilindra Vitória de Guimarães

O Sporting alcançou este sábado um triunfo expressivo diante do Vitória de Guimarães, em jogo referente à oitava jornada da Liga Betclic. Os leões venceram, por 99-62, liderando sempre o marcador: 34-10 (1.º período), 27-24 (2.º); 16-16 (3.º) e 22-12 (4.º).Travante Williams liderou a equipa leonina, com 20 pontos.Para o Sporting, o triunfo diante dos minhotos é o sexto no campeonato, em sete jogos, sendo que tem uma partida em atraso diante do Benfica, agendada para janeiro. Os leões ascendem provisoriamente ao segundo lugar, esperando pelos resultados do Imortal (defronta ainda hoje o CAB Madeira) e do Benfica (joga este domingo no reduto do Póvoa), equipas que iniciaram esta ronda à sua frente, ainda que todas com os mesmos pontos.Já o Vitória de Guimarães sofreu a sétima derrota em oito jogos, mantendo para já o nono posto.