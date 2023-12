Sporting com triunfo avassalador reforça liderança na Liga Betclic

O Sporting reforçou este sábado a liderança na Liga Betclic, ao vencer por 105-68 na deslocação a Esgueira, em jogo da 9.ª jornada.Com dois períodos arrasadores (24-18 e 33-9), os leões chegaram ao intervalo destacados (57-27), abrandando na segunda, mas sempre com o controlo total do jogo, dada a boa eficácia leonina no ataque ao cesto.Tyere Marshall (24 pontos, 9 ressaltos, 1 assistência, 2 roubos de bola) foi o maior trunfo do Sporting, sendo bem secundado por Eddie Ekiyor (21 p, 1 r, 4 desarmes), enquanto pelo Esgueira o destaque vai para Mojeed Ewuosho (20 p, 9 r, 2 a, 4 rb).Veja a ficha do jogo aqui.