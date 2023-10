Sporting confirma chegada de poste norte-americano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting oficializou a contratação de Tyere Marshall, poste norte-americano de 26 anos, comonoticiou na edição desta terça-feira.Trata-se de um jogador que conhece bem o basquetebol nacional, pois já representou a Ovarense e o Imortal. Chega a Alvalade para colmatar a saída de Malik Pope para a Estónia."Estou muito feliz. É uma grande oportunidade para mim e estou muito entusiasmado por estar no Sporting. Sou um jogador que trabalha sempre no duro. Faço sempre um esforço extra, comunico muito com os meus companheiros e coloco sempre a equipa em primeiro".