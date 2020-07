Sporting confirmado na Liga dos Campeões de basquetebol de 2020/21

O Sporting vai disputar a Liga dos Campeões de basquetebol (BCL) de 2020/21, no regresso às competições europeias ao fim de 42 anos, confirmou esta sexta-feira a federação internacional da modalidade (FIBA).

Os leões, que regressaram à modalidade em 2019/20 e na altura da suspensão da Liga nacional lideravam com 43 pontos, mais um do que o rival Benfica, são a única equipa portuguesa a participar na prova europeia da próxima temporada.

A última presença do Sporting numa competição europeia de basquetebol remonta a novembro de 1978, nomeadamente na fase de apuramento para a Taça dos Campeões Europeus.

A quinta edição da Liga dos Campeões de basquetebol é a mais forte da história da competição, com um total de 14 atuais campeões nacionais entre os 25 países europeus representados e alguns clubes dissidentes da Euroliga.

Devido às circunstâncias excecionais relacionadas com a pandemia de covid-19, a BCL decidiu conceder uma vaga na fase regular da prova a todas as equipas que ainda disputam o título de 2019/20, confirmando a entrada direta de 28 emblemas.

A Liga dos Campeões de 2020/21 começará em 15 de setembro, com a primeira de duas rondas de qualificação - que irá contar com a participação da equipa do Sporting -, antes do início da temporada regular, marcado para 13 de outubro.

A fase regular será disputada por um total de 32 equipas, com quatro provenientes da qualificação a juntarem-se às 28 já apuradas, distribuídas por quatro grupos de oito. Os quatro primeiros de cada grupo avançam para a fase seguinte.

"A época de 2020/21 evidencia o crescimento contínuo da BCL, mas permanece fiel à missão de oferecer uma competição europeia competitiva e aberta a todos os clubes que se qualifiquem por mérito desportivo nas suas ligas nacionais", referiu o diretor da prova, Patrick Comninos.

O Benfica participou em 2019/20 na Liga dos Campeões, mas foi afastado da fase principal na segunda ronda de qualificação pela equipa montenegrina do Mornar Bar, com uma derrota por 96-68 e um triunfo por 82-71.

O sorteio das primeiras rondas de qualificação e fase regular decorrerá em 15 de julho.