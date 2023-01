Sporting conquista Taça Hugo dos Santos

O Sporting conquistou este domingo a Taça Hugo dos Santos, ao derrotar na final a Ovarense por 79-71, num encontro decisivo disputado no Multiusos de Gondomar. Este foi o oitavo título dos leões desde o regresso à modalidade e a segunda vez que consegue conquistar este troféu, depois de também ter ganho em 2021/22.Depois de nas meias-finais ter superado o FC Porto, por 97-84, os leões entraram a todo o gás nesta partida, chegando ao final do primeiro quarto com 35-14. A vantagem era clara, mas nos quartos seguintes o leão desligou da ficha e permitiu uma aproximação dos de Ovar, para a tal diferença final de 8 pontos.Do ponto de vista individual, Joshua Patton foi o elemento em destaque no leão, com 18 pontos e 9 ressaltos, tal como Marcus Lovett jr, que acabou com 16 pontos e 4 ressaltos. Do lado oposto, destaque para Isaiah Johnson, com 18 pontos e 4 assistências.