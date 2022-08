Sporting contrata poste croata

O Sporting anunciou esta terça-feira mais um reforço para a nova temporada. Os leões oficializaram o poste croata Ivica Radic, de 31 anos, que chega proveniente dos búlgaros do BC Levski Sofia e que já representou o Benfica em 2015/2016."Estou muito feliz e sinto-me honrado por assinar pelo Sporting. Conheço o clube desde criança porque a Croácia é um país do futebol, pelo que todos conhecem o Sporting. Estou muito feliz por fazer parte deste grande emblema", disse ao site do clube.Radic conta com passagens por Itália, Hungria, Bélgica, Polónia, Bulgária e Croácia. "As primeiras impressões foram muito boas. O treinador e os jogadores são muito boas pessoas, temos um bom grupo. Pareceram muito abertos e receberam-me bem", acrescentou.