Sporting e FC Porto apontam à vitória

Depois de ter derrotado o rival FC Porto na ronda anterior, o Sporting visita hoje os algarvios do Imortal, na última jornada da Liga Betclic de 2023. Na liderança com dois pontos de avanço sobre águias e dragões, a formação comandada por Pedro Nuno não quer abrandar o ritmo. "Eles têm uma equipa muito jovem, bem orientada e que traz dificuldades. É um adversário que mudou de estrangeiros, que já defrontámos, mas que vai ter algumas diferenças. Três dos estrangeiros que vão jogar amanhã [hoje], não jogaram contra nós no último jogo e isso faz toda a diferença. Mas nós estamos preparados, o nosso objetivo é ganhar", observou o base leonino Litos Cardoso.

Na perseguição segue o FC Porto, que termina o ano com uma receção ao Lusitânia. "Vai ser bom tirar o sabor da derrota da nossa boca. Aqui pensamos todos em ganhar e queremos competir ao mais alto nível", disse o portista Tanner Omlid.