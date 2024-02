Sporting e FC Porto lutam pela ascensão ao topo na Taça Hugo dos Santos

A Taça Hugo dos Santos prossegue hoje, com clássico que vai animar a 4ª jornada, em jogo do Grupo B. O Sporting recebe (20h00) o FC Porto, em duelo empolgante que vai decidir quem fica na frente da série. Os leões querem aproveitar o fator casa, como contou ao site dos verde e brancos o treinador Pedro Nuno: “O factor casa terá de ser uma vantagem. As dificuldades serão as de sempre, enormes, mas para o adversário também. Vamos ver qual das equipas coloca mais problemas à outra e qual a que no final sairá com a vitória.”

O extremo do FC Porto, Cleveland Melvin, também elogiou o adversário, com ambição: “Temos o dever de ganhar em casa deles. A dificuldade é muita, o grau de competitividade é alto e o Sporting tem sido complicado, são sempre jogos equilibrados. Vai ser um bom jogo, uma batalha, mas as equipas estarão preparadas”, disse ao site dos dragões.

No Grupo A, destaque para o Benfica-Esgueira (21h00), com o extremo/poste dos encarnados, Eduardo Francisco, a dar a receita: “Temos de manter a dinâmica, correr, estar focados e respeitar o adversário.”