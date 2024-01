Sporting e FC Porto sob pressão

Sporting e FC Porto concluem hoje a primeira volta da 2ª fase da FIBA Europe Cup, com a pressão de terem de vencer os respetivos jogos para ocuparem os dois primeiros lugares de qualificação rumo aos ‘quartos’. No Grupo L, os leões jogam em Varsóvia (Polónia), com os rivais diretos do Legia, enquanto os dragões viajam até à Alemanha para desafiarem o Gottingen no Grupo K.

"Vai ser difícil, mas queremos estar na próxima fase e vamos fazer por isso", garantiu Pedro Nuno, treinador do Sporting.