Sporting e Ivica Radic rescindem contrato

Ivica Radic já não é jogador do Sporting. O poste croata chegou esta temporada à equipa e participou até na conquista da Supertaça, diante do Benfica, mas chegou a acordo com a rescisão de contrato."O Sporting Clube de Portugal informa que chegou a acordo com o jogador da equipa de basquetebol, Ivica Radic, para a rescisão contratual por mútuo acordo.O Sporting Clube de Portugal agradece o profissionalismo e dedicação do atleta e deseja a Ivica Radic as maiores felicidades pessoais e profissionais", pode ler-se no site dos leões.O jogador, de 32 anos, ex-Levski Sofia, participou no último encontro da equipa de Alvalade que culminou com o triunfo para o campeonato sobre o Lusitânia, a 5 de novembro.