Sporting "indignado" com arbitragem na Luz: «Broussard deu três apoios»

Nuno Baião, coordenador do basquetebol do Sporting, criticou o trio de arbitragem do encontro dos leões com o Benfica, disputado ontem na Luz e referente ao jogo 1 da final do playoff da Liga Betclic de basquetebol. Em causa está o lance que deu a vitória aos encarnados em cima da buzina (85-84), com o clube verde e branco a considerar que Aaron Broussard violou a regra dos apoios e que, por isso, o cesto devia ter sido invalidado."Como clube, ficámos indignados pela forma como tudo se passou. Independentemente de ser só um jogo, a verdade é que o último lance, que ditou o resultado, é obtido de forma ilegal. Há algo que me faz muita confusão que é perceber como é que três árbitros internacionais, um deles da EuroLeague e outro da Basketball Champions League, não conseguem avaliar uma jogada relacionada com a regra mais básica da modalidade, que são os passos, sendo que um deles estava a quatro ou cinco metros. Só podemos dar dois apoios e o [Aaron] Broussard deu três. É mais do mesmo", referiu o dirigente à Sporting TV."Se eu e o clube estamos indignados, eles [jogadores do Sporting] muito mais porque é o suor, o trabalho e o empenho deles, tudo o que colocaram no jogo, que foi posto em causa. Sentem-se indignados e injustiçados, mas na realidade nada mudou. Mostrámos que temos qualidade para ganhar ao Benfica, mesmo num pavilhão hostil e com factores externos que ontem foram muito fortes. Eles vão com a mesma força para o jogo de amanhã, para ganhar. Esta equipa tem um coração gigante e os Sócios podem ficar descansados porque a equipa vai lutar até ao último segundo", acrescentou Nuno Baião.