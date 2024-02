Sporting joga tudo ou nada na FIBA Europe Cup

O Sporting recebe esta quarta-feira (18h30) o Legia Varsóvia, em jogo decisivo do Grupo L da FIBA Europe Cup – apura os dois primeiros para a próxima fase –, que cumpre a 6.ª e última jornada. Os leões precisam de uma vitória por uma diferença igual ou superior a 10 pontos para terem vantagem no confronto direto, depois do desaire (84-93) na Polónia.O adjunto do Sporting, Nuno Manarte, diz que os jogadores têm de dar o máximo: "O adversário tem excelentes talentos individuais, vem de um bom campeonato. Na Polónia tivemos dificuldades por causa disso e também pelo momento que passávamos, não era o melhor. Recuperámos índices de confiança, índices coletivos e a equipa melhorou o rendimento. É uma final e não chega só ganhar. Temos de estar ao nosso mais alto nível2.