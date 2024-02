Sporting oficializa chegada de Temidayo Yussuf

O Sporting anunciou esta sexta-feira a contratação de Temidayo Yussuf, de 27 anos, como reforço da equipa de basquetebol, como ojá havia noticiado na edição de 29 de janeiro.O poste norte-americano, de 2,01 metros, está de regresso a Portugal depois de na época 2020/2021 ter representado os açorianos do Lusitânia. Nas últimas três temporadas e meia esteve em França ao serviço do Antibes Sharks, e mais recentemente do Boulazac."Sinto-me bem por estar aqui. Sei que o Sporting é um grande clube, com muita história, e estou pronto para fazer parte disso", começou por dizer ao site da equipa leonina."Quando joguei o meu primeiro ano como profissional aqui, lembro-me de que nos duelos contra os clubes de topo sonhava e ambicionava também poder jogar a esse nível. Quando me abordaram com esta oportunidade de vir, soube logo que era algo que queria fazer. Conheço a história do basquetebol português e estou feliz por estar de volta", acrescentou ao relembrar os tempos em que jogou em Portugal.