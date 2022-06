Sporting oficializa saída de Luís Magalhães

3?? épocas = 6?? títulos



Obrigado, prof. Luís Magalhães #BasquetebolSCP pic.twitter.com/Nekof1Jmiy — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) June 2, 2022

O Sporting confirmou esta quinta-feira que Luís Magalhães está de saída do comando técnico da equipa de basquetebol. O treinador, de 64 anos, já tinha assumido que ia deixar os leões, após o encontro com o FC Porto, no Pavilhão João Rocha, que os dragões venceram.Nas redes sociais, o Sporting agradece a Luís Magalhães pelas três temporadas no comando da equipa e destaca ainda os seis títulos ganhos: um campeonato nacional, uma Supertaça, uma Taça Hugo dos Santos e ainda três Taças de Portugal.