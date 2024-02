Sporting perde e diz adeus à FIBA Europe Cup

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Era ingrata a tarefa do Sporting na última jornada do Grupo L da Fiba Europe Cup. Os leões não só tinham de vencer no Pavilhão João Rocha o Legia Varsóvia, como tinham de fazê-lo por uma diferença igual ou superior a 10 pontos, para se qualificarem para os quartos de final. Tal não veio a suceder.O Sporting perdeu mesmo o encontro diante dos polacos por 86-99, dizendo adeus às provas europeias.Recorde-se que esta terça-feira o FC Porto conseguiu o apuramento, pela segunda vez seguida, para os quartos de final da mesma competição.