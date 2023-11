Sporting perde em Oliveira de Azeméis

O Sporting perdeu este sábado com a Oliveirense, por 90-85, na 7.ª jornada da Liga Betclic. Foi a primeira derrota dos leões esta época no campeonato.Os leões até começaram bem e lideraram o primeiro quarto por 25-21, só que a Oliveirense reagiu no segundo período (29-23) e chegou ao intervalo na frente por 50-48. No segundo tempo, o Sporting não conseguiu passar para a frente, tendo entrado no quarto e decisivo quarto a perder por 66-61: o máximo que a equipa de Pedro Nuno conseguiu fazer foi encurtar para dois pontos (79-77), não conseguindo evitar a primeira derrota da época a nível interno.Com 23 pontos, Wesley Wasphun foi o melhor marcador da Oliveirense, enquanto Marcus Lovett destacou-se nos leões (26).