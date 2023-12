Sporting perde para a FIBA Europe Cup

O Sporting perdeu esta noite, por 82-67, na receção aos turcos Bahcesehir, na segunda jornada do Grupo L, da segunda fase da FIBA Europe Cup.Os leões correram sempre atrás do resultado, mas iniciaram o último e quarto período a perder por apenas dois pontos (60-58), chegando mesmo a igualar (60-60), mas depois não mais conseguiram equilibrar o encontro.Foi a primeira derrota do Sporting nesta fase, depois da vitória na Lituania, na primeira jornada, diante do Jonava CBet.O Sporting desce agora ao 3.º lugar do grupo, sendo que os dois primeiros de cada grupo avançam para os quartos de final.Na próxima jornada, dia 10 de janeiro, o Sporting desloca-se ao reduto dos polacos do Legia.