Sporting quer surpreender líder na Turquia: «Vamos com a ambição de ganhar»

O Sporting visita esta quarta-feira (16h00) a casa dos turcos do Bahçesehir Koleji,na quinta e penúltima jornada do Grupo L da segunda ronda da FIBA Europe Cup. Frente ao líder e adversário já qualificado para a próxima fase, a formação leonina espera surpreender e registar um triunfo mas, mesmo com uma eventual derrota, a equipa portuguesa ainda poderá entrar na derradeira ronda com hipóteses de apuramento para os quartos de final (dois primeiros), quando receber os polacos do Légia: ambas as equipas têm 6 pontos.

"O Bahçesehir Koleji SK é uma equipa de uma liga completamente diferente da nossa, faz parte de uma das melhores ligas europeias que tem várias formações na Euroliga e tem um potencial completamente diferente do nosso. Por isso, sabemos que vai ser um jogo difícil, mas nós vamos sempre com a ambição de ganhar, como fazemos em todos os jogos", afirmou Pedro Nuno, técnico leonino que espera corrigir os erros que resultaram na derrota na primeira volta (67-82).



Como está a classificação?

"Temos de ter algum cuidado com isso, temos de deixá-los correr, retaliar sempre no mesmo sentido e atacar explorando os pontos menos fortes deles, que estão bem identificados. Além disso, temos de colocar um esforço extra e temos de ser competentes na hora de lançarmos ao cesto, sobretudo quando estamos sozinhos", analisou o treinador, em declarações reproduzidas pelo site do clube.

No terceiro lugar com 6 pontos, em igualdade pontual com o Legia (2º), o Sporting está ciente que as decisões do apuramento vão ficar só resolvidas na última jornada, quando os leões receberam os polacos: "Não ficará nada decidido, porque ainda teremos um jogo em casa, mas sabemos que, se ganharmos, daremos um passo enorme no nosso objetivo e é isso que vamos tentar fazer".