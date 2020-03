Sporting segue para a final four da Taça de Portugal

O Sporting apurou-se esta quarta-feira para a final four da Taça de Portugal, ao eliminar a Oliveirense, campeã nacional, por 72-71 após prolongamento, com parciais de 17-13, 15-14, 15-22, 15-13 e 9-10.





Num jogo completamente eletrizante, o melhor marcador do encontro foi Corey Sanders, base da Oliveirense, com 22 pontos, mas quem acabou por decidir o encontro foi Pedro Catarino, com 19 pontos.O Sporting junta-se ao FC Porto e Benfica na final four da Taça de Portugal, sendo que o último semifinalista vai sair do encontro entre V. Guimarães e Esgueira. A final four decorre em Odivelas nos dias 21 e 22 deste mês.