O Sporting surpreendeu esta quarta-feira na Lituânia, ao bater o Jonava (91-81) na 1.ª jornada do Grupo L da FIBA Europe Cup.O clube lituano apresentou-se nesta segunda fase de grupos da competição europeia como um dos cabeças de série, depois de vencer o Grupo C, mas o que é certo é que o adversário dos leões não teve capacidade para contrariar os verde e brancos.A turma portuguesa dominou os três primeiros parciais (16-15, 32-16 e 28-15) e só no último o Jonava esboçou uma reação, mas os leões souberam controlar e fechar a vitória.Mike Moore destacou-se pelo Sporting com 25 pontos, bem secundado por Marcus LoVett (22).Veja a ficha aqui.