O Sporting derrotou este domingo o FC Porto no Pavilhão João Rocha, impondo aos dragões a primeira derrota da temporada na Liga Betclic. A atuar em casa, a turma leonina triunfou por 83-79, isto numa partida da 10.ª jornada na qual ao intervalo o marcador registava 41-31. Na segunda parte os dragões reagiram, chegaram até a ter uma vantagem de 5 pontos no derradeiro quarto, mas uma reta final mais forte valeu o nono triunfo dos leões no campeonato, que permite chegar aos 19 pontos (mais 2 do que os dragões, que têm uma partida em atraso).Em termos individuais, Marcus Lovett Jr e Ronald Curry Jr evidenciaram-se nos leões, com 25 e 17 pontos, respetivamente. Curry Jr. teve ainda no registo 8 ressaltos e 8 assistências, que fizeram dele o MVP da partida. Do lado oposto, o capitão Miguel Queiroz destacou-se com 12 pontos e 11 ressaltos, ao passo que Anthony Barber foi o máximo pontuador, com 22 (e 7 assistências).