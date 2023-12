O Sporting venceu (91-79) este sábado a Ovarense e apurou-se para os quartos de final da Taça de Portugal.Com grande superioridade nos três primeiros períodos (32-27, 19-12, 24-18), os leões construiram uma margem confortável para controlar o opositor, que só reagiu no último parcial, tentando minimizar as perdas depois da desvantagem de 20 pontos (55-75).Os verde e brancos não vacilaram e fecharam a partida, com brilho de Marcus LoVett (26 pontos, com 7 triplos em 10; 2 a, 1 r, 1 rb), de Eddie Ekiyor (20 p, 4 r, 3 rb, 2 dl) e do seu bom jogo coletivo ao nível defensivo. No ataque o Sporting também foi muito eficiente, acima de tudo no tiro exterior, com 12 cestos em 21 lançamentos (57% de aproveitamento).Veja a ficha aqui.