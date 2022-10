Sporting vence em casa do CD Póvoa

O Sporting alcançou a segunda vitória em três jogos do campeonato nacional de basquetebol, ao bater fora de casa do CD Póvoa por 94-79. Um triunfo por 15 pontos, numa partida na qual ao intervalo os leões já comandavam por 51-48.Do ponto de vista individual, Cameron Oluyitan foi o MVP, com 27 pontos e 4 ressaltos, ao passo que do lado contrário houve vários elementos a destacar: Marcus LoVett Jr. (19 pontos, 4 ressaltos e 4 assistências), Travante Williams (19 pontos e 7 ressaltos) e Derrick Fenner Jr. (12 pontos e 9 ressaltos).