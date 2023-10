Sporting vence na FIBA Europe Cup

O Sporting somou esta quarta-feira a sua quinta vitória consecutiva, desta vez na 1.ª jornada do Grupo A da FIBA Europe Cup, superando (83-79) no Pavilhão João Rocha os húngaros do Alba.Com uma primeira parte de bom nível (48-33 ao intervalo), os leões foram superiores, cometeram menos erros e controlaram o ritmo do jogo com uma defesa agressiva.Com um bom aproveitamento no tiro exterior, o Alba reagiu no 3.º período (29-21) e entrou a todo o gás no 4.º, empatando (69-69) a 7 minutos do final. Seguiu-se uma fase menos bem jogada, com as equipas a jogarem mais com o coração do que com a cabeça, mas os magiares denotaram uma maior frescura mental e passaram para a frente (73-71), a 5 minutos do fim.Seguiu-se uma fase de sucessivas alternâncias no comando do marcador, sempre por margens muito pequenas e a um ritmo frenético, com o Sporting a liderar (78-77) a 2 minutos do final.Com as emoções à flor da pele, sucederam-se os erros de parte a parte, mas a turma portuguesa chegou a uma margem de 3 pontos (80-77) à partida para o derradeiro minuto e conseguiu gerir a vantagem até final.O Sporting tem novo jogo agendado para dia 25 de outubro em Israel, frente ao Herzliya, mas o confronto poderá não ser realizado nessa data devido ao confronto israelo-palestiniano.