Sporting visita Guimarães e triunfa

O Sporting saiu-se bem na visita a Guimarães, ao vencer (88-80) o Vitória na 3.ª jornada do Grupo B da Taça Hugo dos Santos, igualando o FC Porto com o pleno de triunfos.Cornelius Hudson (26 p, 9 r, 4 rb, 2 a) e Dzmitry Ryuny (24 p, 14 r, 1 rb) lutaram muito contra os leões, mas sem eficácia para garantirem o triunfo, face ao melhor coletivo dos verde e brancos, que tiveram em Marcus LoVett (18 p, 4 r, 3 a) e Marvin Clark (19 p, 3 r, 2 rb, 1 dl) os seu principais dinamizadores.Os leões entraram mal no 1.º período (21-24), mas depois dominaram dois parciais (23-13 e 23-21) que permitiram dar a reviravolta ao marcador, apesar do Vitória nunca se ter dado por vencido.