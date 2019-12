Sportinguista Travante foi à Luz apoiar benfiquista e acabou expulso por adeptos das águias

O jogo entre Benfica e Spirou Charleroi, para a FIBA Europe Cup (que terminou com o triunfo encarnado por 89-62 ), ficou também marcado pela presença de Travante Williams, jogador do Sporting que é muito amigo de Eric Coleman, atual poste das águias - ambos foram colegas e campeões na Oliveirense na temporada passada.O extremo chegou na primeira parte para apoiar o ex-companheiro mas tudo descambou ao intervalo. Alguns adeptos do Benfica reconheceram-no e tentaram expulsá-lo daquela zona - isto depois de, segundo um blog benfiquista, o jogador até ter dado autógrafos e tirado fotografias com jovens que ali estavam. Travante chamou então a polícia, que o deslocou para ponta do pavilhão, mais concretamente para a zona onde estavam os adeptos belgas.Apesar do susto, o extremo continuou a apoiar Coleman, celebrando de cada vez que o poste marcava um cesto.