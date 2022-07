Sub-20: Portugal bate bicampeã Israel e assina uma das páginas mais brilhantes da sua história

O basquetebol nacional viveu hoje uma das páginas mais brilhantes da sua história recente, com a vitória da Seleção de sub-20 diante de Israel (86-90 após prolongamento), no Europeu do escalão (Divisão A), em Podgorica. Pela primeira vez na principal categoria, Portugal logrou bater o pé ao atual bicampeão em título!André Cruz foi o MVP com uma exibição monstruosa: 25 pontos, 19 ressaltos, 4 assistências e 3 roubos de bola. O extremo foi mesmo autor do triplo que forçou o tempo extra, com um 'step back' tremendo a 4 segundos do fim. Ruben Prey também esteve em excelente plano, com 24 pontos e 5 ressaltos.Depois da derrota a abrir com Itália e do triunfo sobre Israel, Portugal defronta amanhã a Grécia, na 3.ª jornada do grupo B.