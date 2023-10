Surpresa na Luz: Oliveirense vence Benfica com cesto no último segundo

Enorme surpresa no Pavilhão da Luz. Num jogo em atraso da 1.ª jornada da Liga Betclic masculina de basquetebol, a Oliveirense venceu o Benfica por 74-73, graças a um cesto de três pontos no último segundo do jogo. A formação visitante entrou no derradeiro quarto a vencer por 14 pontos, permitiu a reviravolta dos encarnados a 47 segundos do fim mas, no derradeiro lance, Wesley Wasphun marcou um triplo que decidiu a partida.Depois de um primeiro quarto de domínio do bicampeão nacional, o conjunto orientado por João Figueiredo deu a volta e chegou a deter a tal vantagem de 14 pontos à entrada para os 10 minutos finais. Foi aí que o Benfica reagiu, melhorando no ataque e na defesa, pois a Oliveirense esteve quatro minutos sem marcar qualquer ponto. A 47 segundos do fim, José Silva - importante nessa reação das águias - marcou um triplo que colocou o Benfica a ganhar por um (72-71). Toney Douglas, logo de seguida, anotaria apenas um de dois lances-livres (as águias acabaram com 56% neste item estatístico) e deu esperança à Oliveirense, que no derradeiro ataque, e pela mão esquerda de Wesley, chegou à vitória sob a buzina. O lance foi naturalmente revisto no IRS (Instanty Replay System) mas a bola saiu claramente da mão antes do fim do tempo de jogo.Wesley Wasphun foi o MVP pois, além do lançamento da vitória, ficou ainda perto do triplo-duplo (21 pontos, 8 ressaltos e 8 assistências). Do lado da equipa comandada por Noberto Alves, Aaron Broussard destacou-se com 17 pontos e 6 ressaltos. Com este resultado, a Oliveirense soma a segunda vitória em outros tantos jogos, ao passo que o Benfica sofreu o primeiro desaire em três partidas realizadas na prova.Com exceção dos jogos contra Sporting e FC Porto, o Benfica não perdia em casa para provas nacionais desde abril de 2021. Então, a escorregadela aconteceu contra a... Oliveirense, no playoff.