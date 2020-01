Taça Hugo dos Santos: Benfica-FC Porto, em direto

- Boa reação do Benfica, a colocar o jogo a seis pontos de diferença e a obrigar o FC Porto a pedir time out.





- A quatro minutos do intervalo, o FC Porto mantém-se na frente, por 39-26.- Águias reagem por Anthony Ireland e estão atrás por 13 pontos.- Novo triplo para os dragões, outra vez por Purifoy (35-21)- Benfica tenta equilibrar as operações mas não está fácil, pois o FC Porto mantém-se ativo. Os dragões lideram por 32-21.em Sines. Dragões na frente.- Termina o primeiro período, com o FC Porto dominador: 29-17. O melhor marcador é Brad Tinsley, com 11 pontos.Treinadores começam a fazer trocas no cinco.- Mais um triplo para os dragões, agora foi a vez de Tinsley: FC Porto vence por 27-13.- Tenta reagir o Benfica. Coleman está em evidência no ataque e encurta distâncias. Contudo, o FC Porto não baixa o ritmo e lidera por 24-13 em Sines.Moncho López aplaude os seus jogadores e Carlos Lisboa pede mais concentração.- Triplo de Purifoy coloca o FC Porto a vencer por 20-9. Benfica algo desorientado nesta fase inicial.- FC Porto entrou melhor no encontro e já leva uma vantagem de 8 pontos: 17-9.- Perda de bola no ataque da águias e Brad Tinsley não desperdiça a oportunidade de colocar os dragões na frente por 12-6. O técnico benfiquista Carlos Lisboa manda parar o encontro. Time out.- Arranque muito movimentado. FC Porto na frente por quatro pontos (10-6) mas Benfica muito ativo nas transições.- Responde o Benfica, com um triplo de José Silva (3-2)- Primeiros pontos da partida pertencem ao FC Porto, por Sasa Borovnjak, após conversão de dois lances livres.Anthony Ireland, José Silva, Arnette Hallman, Betinho Gomes e Eric ColemanBrad Tinsley, Francisco Amarante, Kayel Locke, Preston Purifoy e Sasa Borovnjak.Primeira posse de bola é para o FC Porto.- Depois da Oliveirense ter batido o Sporting após dois prolongamentos rumo à final (93-88), agora é a vez do clássico entre Benfica e FC Porto. As equipas já aqueceram e estão agora a ser apresentadas. Continua muita gente nas bancadas de Sines.Boa tarde! Benfica e FC Porto medem forças na segunda meia-final da final four da Taça Hugo dos Santos de basquetebol, em Sines. Siga em direto!