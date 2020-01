Taça da Liga: Sporting-Oliveirense, em direto

- Final do primeiro período: Sporting na frente por 20-11, com James Ellisor a converter dois lances livres a fechar o quarto.





- Sporting mais forte neste período. Leões aumentam vantagem para 18-11 e 'obriga' Norberto Alves a pedir o primeiro desconto de tempo para a Oliveirense.Os técnicos Norberto Alves e Luís Magalhães começam a fazer as primeiras alterações nas respetivas equipas.- Abu está em destaque. Volta a marcar e Sporting vence por 14-9 a cerca de dois minutos para o final do primeiro quarto.- Tenta responder a Oliveirense, mas Duda Sanadze converte apenas um de dois lances livres (12-9).- Primeiro triplo para o Sporting, por intermédio de Abu. Leões na frente por 12-8.- A 3.30 minutos do final do primeiro período, o Sporting passa pela primeira vez para a frente do marcador (9-8).Jogo muito aguerrido de Sporting e Oliveirense. Não dá uma bola como perdida. Muito equilíbrio nestes primeiros minutos em Sines.Muito apoio das bancadas para ambas as equipas.- James Ellisor, após uma boa jogada individual, coloca o Sporting a dois pontos da Oliveirense (6-8).- Partida muito intensa nos primeiros minutos. Oliveirense na frente por 7-4, com um grande afundanço de Miller.Diogo Ventura, Travante Williams, James Ellisor, Abu e João Fernandes;José Barbosa, John Fields, Corey Sanders, Shonn Miller e Duda Sanadze.- Primeiros pontos da partida pertencem a Fields, colocando a Oliveirense na frente (0-2)15h00 -John Fields dá a primeira posse de bola à Oliveirense.Finalizam as cerimónias protocolares. Agora a bola vai rolar em Sines.14h55 - Decorre a apresentação de ambas a equipas. Tudo pronto para o início da partida!Este é o primeiro jogo das meias-finais da Taça da Liga, conhecida por Taça Hugo dos Santos. Logo a seguir há um escaldante clássico Benfica-FC Porto (17h30).ss14h48 - Sporting e Oliveirense ultimam o aquecimento.14h45 - As bancadas do Pavilhão Multiusos de Sines começa a ficar bem composto. Muitos adeptos do Sporting e Oliveirense gritam pela sua equipa.Boa tarde! Sporting e Oliveirense medem forças na primeira meia-final da final four da Taça da Liga de basquetebol, em Sines. Para seguir em direto a partir das 15h00!