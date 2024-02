Taça de Portugal: Detentor do troféu Benfica defronta Póvoa nas meias-finais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica, detentor do troféu, vai defrontar o Póvoa nas meias-finais da Taça de Portugal de basquetebol, enquanto o Imortal, finalista, medirá forças com o FC Porto, ditou o sorteio realizado esta quarta-feira na sede da federação.

Benfica e FC Porto evitam-se nas 'meias' da 'final four' da Taça, a decorrer a 16 e 17 de março, no Pavilhão José Natário, em Viana do Castelo, e fica a expectativa de uma final entre 'águias' e 'dragões', o que já não acontece desde 2005/06.

Na final four da Taça de Portugal feminina, agendada para 23 e 24 de março, em Torres Novas, o Quinta dos Lombos, vencedor da última edição, e o Benfica reeditam a final do ano passado numa das meias-finais, enquanto a outra 'meia' opõe a União Sportiva ao GDESSA Barreiro.