Taça de Portugal: Sporting, Benfica e FC Porto começam fora

O sorteio dos oitavos-de-final da Taça de Portugal realizou-se esta quinta feira e ditou que Sporting, Benfica e FC Porto iniciam o seu percurso como visitantes. Os leões, detentores do troféu, deslocam-se ao reduto do CAB Madeira.Já o Benfica vai a Coimbra defrontar a Académica, enquanto o FC Porto defronta o Santo André, uma equipa do terceiro escalão.Todos os jogos dos 'oitavos' realizam-se no dia 19 de dezembro. O emparelhamento dos quartos-de-final também ficou já definido, estando previstos para março de 2022.Jogo 1: Imortal-LusitâniaJogo 2: CAB Madeira-SportingJogo 3: Santo André-FC PortoJogo 4: Oliveirense-Guifões/Galitos BarreiroJogo 5: Académica-BenficaJogo 6: Ovarense-PóvoaJogo 7: V. Guimarães-SangalhosJogo 8: Galomar-IlliabumVencedor 1-Vencedor 2Vencedor 3-Vencedor 4Vencedor 5-Vencedor 6Vencedor 7-Vencedor 8