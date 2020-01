Taça Federação: Quartos-de-final definidos

O sorteio dos quartos-de-final da Taça Federação, prova que reúne os oito primeiros classificados da 1.ª volta da Liga feminina, realizou-se ontem e ditou os seguintes jogos: Quinta dos Lombos-Vagos; V. Guimarães-Olivais, União Sportiva-Benfica e CP Natação-Gdessa.





A competição realiza-se entre os próximos dias 24 e 26, em Coimbra, nos Pavilhões Multidesportos e Engenheiro Augusto Correia.Jogo 1, 19h - Quinta dos Lombos vs. AD VagosJogo 2, 19h45 - Vitória SC vs. Olivais FCJogo 3, 21h15 - União Sportiva vs. SL BenficaJogo 4, 22h - CP Natação vs. GDESSA BarreiroJogo 5 - Vencedor jogo 3 vs. Vencedor jogo 1Jogo 6 - Vencedor jogo 4 vs. Vencedor jogo 2Jogo 7 - Vencedor jogo 5 vs. Vencedor jogo 6