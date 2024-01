Taça Hugo dos Santos: Benfica vence na Madeira

O Benfica venceu esta quarta-feira no pavilhão do Galomar, na Madeira, por 95-74, em jogo em atraso da segunda ronda do Grupo A da Taça Hugo dos Santos.Num encontro em que dominou todos os períodos (22-18, 31-23, 19-17 e 23-16), as águias tiveram no poste Terrell Carter o MVP, com 14 pontos, 8 ressaltos, 3 assistências, 2 roubos de bola e ainda 1 desarme de lançamento.É a primeira vitória do Benfica na competição, depois da derrota na receção à Oliveirense (71-78) na ronda inaugural em outubro.