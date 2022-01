Técnico do Benfica aponta dedo à arbitragem: «Nos momentos decisivos cometeram vários erros»

Norberto Alves, treinador do Benfica, mostrou-se agastado com a forma como os encarnados perderam a Taça Hugo dos Santos para o rival Sporting e apontou o dedo à arbitragem."Muita insatisfação [com a arbitragem]. Percebo que, em jogos muito intensos, as equipas têm de tomar muitas decisões. Não coloco em causa que o queiram fazer bem, mas o que é certo é que nos momentos decisivos cometeram vários erros que foram determinantes para o desfecho do jogo. Muitos clubes falam das arbitragens, eu não tenho falado nada. Falo da equipa quando joga bem e quando joga mal. Hoje, merecíamos vencer este jogo, vi muitas diferenças de assinalar contactos durante o jogo todo. Apesar disso, reagimos e jogámos quase sempre melhor que o nosso adversário. E em momentos decisivos, no último minuto, várias decisões que não fizeram sentido nenhum", começou por dizer o treinador das águias, falando numa "grande injustiça" para o grupo e pedindo uma reflexão sobre o que se passou na final de Sines."Saímos daqui com um amargo de boca e um sentimento de grande injustiça para estes rapazes, que lutaram até à exaustão, vindos de uma semana em que não treinámos por causa da covid-19, e mereciam muito vencer este jogo. Pedimos aos jogadores e aos treinadores que controlem as suas emoções, mas todos os envolvidos têm de controlar as emoções e tomar boas decisões porque, às vezes, adiar uma decisão e deixar correr faz com que depois a equipa seja prejudicada. Alguém tem de refletir sobre isto. Defendemos bem o jogo praticamente todo. Claro que a partir do último lance livre do [Joshua] Patton, quando ele se atira para cima de nós e marcam falta, eu não posso fazer nada! Não tem a ver com consistência, tem a ver com decisões de quem as toma. O Benfica tem de ser respeitado, todos os clubes têm de o ser de igual maneira. Temos de ser consistentes, os jogadores e treinadores, mas toda a gente tem de ser consistente ao longo do jogo todo", vincou.