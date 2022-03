Técnico sérvio sobre a Ucrânia: «Não me lembro de se falar tanto quando o meu país foi bombardeado»

Zeljko Obradovic, o treinador sérvio do Partizan de Belgrado e um dos mais bem-sucedidos na Euroliga, foi questionado sobre a guerra na Ucrânia depois da derrota da sua equipa numa partida da Eurocup, na Lituânia, e voltou a mostrar que não tem papas na língua."Não quero fazer nenhuma declaração, mas esta não é a primeira guerra da nossa vida. Tenho 62 anos, lembro-me de muitas coisas, mas não me recordo de tanta gente falar quando o meu país foi bombardeado em 1999", explicou.Obradovic referia-se aos bombardeamentos da NATO nos balcãs. "Não vi as pessoas a falarem tanto. Também no Iraque, na Síria e no Afeganistão. Agora falam do que está a acontecer na Ucrânia, têm todo o direito. Sou contra qualquer tipo de guerra, é terrível quando morre nem que seja só um homem em qualquer guerra."