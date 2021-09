Tem 15 anos e 2,26 metros: adolescente mais alto do Mundo entra no Livro do Guinness

O jovem canadiano Olivier Rioux entrou esta semana no Livro do Guinness por ser o adolescente mais alto do Mundo. Tem 15 anos, mede 226,7 centímetros, calça o 50 e... ainda está a crescer. Na história da NBA houve apenas cinco jogadores com mais de 2,26 metros: Gheorghe Muresan, Manute Bol, Yao Ming, Slavko Vranes e Shawn Bradley.





Olivier começou a jogar basquetebol com apenas cinco anos e em 2018 saltou para a ribalta ao apresentar-se num torneio ao serviço de uma equipa francesa com 2,13 metros - não passou despercebido entre as crianças de 12 anos...Chegou a fazer testes no Real Madrid - tem fotos no Instagram com jogadores de futebol dos merengues -, mas atualmente representa a IMG Academy, na Florida. Tem o sonho de jogar na NBA e é admirador de LeBron James.O jovem também chama à atenção fora do basquetebol. O jornal 'Marca' conta que numas férias em Cuba formou-se uma longa fila no do hotel onde estava porque os outros hóspedes queriam tirar uma foto com o rapaz gigante...A família de Olivier é composta por gente bem alta. O pai, Jean Francois, praticava voleibol e mede 2,07 metros. A mãe, Anne Gariepy, uma antiga nadadora, chegou aos 1,85. E o irmão já tem 2,10 metros.