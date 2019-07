O Terceira Basket vai apadrinhar o regresso oficial do Sporting ao basquetebol, ao receber a equipa 'leonina' na primeira jornada da Liga portuguesa, marcada para 05 de outubro.O sorteio realizado esta segunda-feira na sede da federação portuguesa (FPB), ditou ainda que a bicampeã nacional Oliveirense inicie a defesa do título em casa da Ovarense, enquanto os outros dois candidatos, o vice-campeão Benfica e o FC Porto, têm missões distintas, com as 'águias' a receberem o Vitória de Guimarães e os 'dragões' a jogarem em casa do Galitos Barreiro.A FPB deu a conhecer a primeira jornada do campeonato, informando que brevemente dará a conhecer o restante calendário.Lusitânia - EsgueiraBenfica - Vitória de GuimarãesMaia - BarreirenseOvarense - OliveirenseGalitos Barreiro - FC PortoTerceira Basket - SportingCAB Madeira - Illiabum