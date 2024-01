Terrell Carter comanda triunfo do Benfica em Oliveira de Azeméis

No fecho da 12.ª jornada da Liga Betclic, o Benfica venceu este domingo no pavilhão da Oliveirense, por 77-55. As águias chegam aos 21 pontos, apanhando o FC Porto no 2.º lugar (menos um jogo). O Sporting lidera com 22 pontos.Num encontro em que começou a todo o gás (parcial de 10-0), a formação bicampeã nacional rapidamente cimentou uma vantagem confortável de 11 pontos mas a forte reação do emblema de Oliveira de Azeméis equilibrou o jogo no final do primeiro quarto (17-17). No segundo período, as águias voltaram a disparar no marcador e foram para o intervalo na frente por 39-26, após um parcial de 22-9.No segundo tempo, o conjunto comandado por Norberto Alves chegou pela primeira vez a uma vantagem de 20 pontos (54-34), tendo controlado até ao fim as incidências.O MVP foi o benfiquista Terrell Carter, autor de 19 pontos, 12 ressaltos, 2 assistências e 4 desarmes de lançamento.